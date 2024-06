Tour de France 2024 Pogacar | Ho attaccato per testarmi Maglia gialla? Vedremo come gestirla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Tadejsi gode ladelde, conquistata alla seconda tappa. Lo sloveno ha sferrato l’attacco in cima alla seconda salita del San Luca, seguito a ruota da Jonas Vingegaard. Nel finale di tappa i due corridori sono poi stati raggiunti anche da Carapaz ed Evenepoel, maè rimasto davanti a tutti e tre i rivali grazie alla somma dei piazzamenti, dal momento che il tempo in classifica generale è lo stesso. La vittoria della tappa da Cesenatico a Bologna è andata a Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels), davanti allaa pois Abrahamsen ed a Pacher. “Sapevamo che per la tappa non avevamo modo di rientrare sulla fuga, ma nel finale il ritmo era molto alto da parte della Visma, la prima volta sul San Luca e la seconda volta il passo era ancora sostenuto e ho deciso di attaccare, anche per provare a” ha spiegato il vincitore del Giro d’Italia.