La Spagna va sotto ma poi dilaga | Georgia KO! Ora la Germania

(Di domenica 30 giugno 2024) Finisce 4-1. Gli spagnoli vannoper poire, segnando quattro reti. Per le Furie Rosse, super quarto con la. SUPERIORI – A Colonia va in scena il quarto ottavo di finale di Euro 2024, dopo Svizzera-Italia,-Danimarca e Inghilterra-Slovacchia. In campo in serata lae la storica, che si è qualificata per la prima volta agli ottavi di un Europeo. Dopo 4? subito occasione per Pedri, che riscalda i guantoni di Mamardashvili, portiere interessantissimo del Valencia, cercato lo scorso anno anche dall’Inter, prima di acquistare Yann Sommer. Al 10?, ci prova il madrileno Dani Carvajal, ma il terzino di testa non trova di un nonnulla il gol del vantaggio. Al 17?, il match si sblocca e a farlo è clamorosamente la: ripartenza veloce di Kvaratskhelia e Mikautadze, cross dalla destra e l’impacciato LeNormand si fa autogol.