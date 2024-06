La pallavolista italiana morta in vacanza a Malta | Volata giù dalla scogliera un assurdo incidente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Altro dramma in questo inizio d'estate nero in Italia. Una donna di 31 anni, Oriana Bertolino,di Marsala, èa causa di unstradale avvenuto a. Secondo quanto riportatostampa maltese, la donna a bordo di un quad sarebbe precipitata in mare da una, a Gozo. L'è avvenuto sabato, intorno alle ore 20, in un lato della Wied il-Mielah, vicino a Gharb, luogo noto per le sue pareti rocciose a picco sul mare. Alla guida del quad pare ci fosse un italiano di 47 anni, che è riuscito a saltare e a mettersi in salvo, riportando lievi ferite. "Oggi la nostra comunità è profondamente colpitatragica notizia della perdita della giovane Oriana Bertolino. A soli 31 anni, Oriana ha perso la vita in un tragico, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che la conoscevano.