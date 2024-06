Euro 2024 | Francia-Belgio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024)-06-30 11:44:30 Il web non parla d’altro: Anteprima della partita Lasi avvia verso l’appetitoso scontro degli ottavi di finale dicontro ilcon molte domande a cui rispondere dopo una fase a gironi deludente. La squadra di Didier Deschamps ha vinto solo una delle tre partite e per lunghi periodi è apparsa sconnessa. Antoine Griezmann, protagonista di tanti successi dellanell’ultimo decennio, è giù di morale, mentre Kylian Mbappe è in forma ma non ha una posizione chiara nell’undici titolare. Le loro prestazioni hanno attirato ampie critiche in patria e Dechamps cercherà una vittoria decisiva per rimettere in carreggiata la campagna dei Bleus. Anche ilha faticato ad affermarsi in Germania. Come la, ha vinto solo una partita della fase a gironi, battendo 2-0 contro la Romania.