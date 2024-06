Tre fratelli toscani prendono in mano l' azienda dei genitori per produrre uno dei migliori oli d' Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 29 giugno 2024) Paolo, Simone e Beatrice Di Gaetano sono diventati dei punti di riferimento nell'olivicoltura toscana e nazionale grazie a decenni di passione e devozione verso quegli olivi che i lorodecisero di piantare nella seconda metà degli anni Settanta. Oggi grazie alla loro dedizione è una realtà che, oltre all'oliveto e al frantoio d'avanguardia, comprende un agriturismo e un ristorante vegetariano ed esporta l'oro verde di produzione propria in una trentina di paesi in tutto il mondo. Un percorso di eccellenza che li ha portati a ottenere molti riconoscimenti tra cui quello di quest'anno come "Miglior Fruttato Medio" per il Riflessi Monocultivar Maurino sulla guida Oli d'2024. Ne abbiamo parlato con Paolo Di Gaetano. Da Milano a Castagneto Carducci solo andata «Fonte di Foiano nasce nel 1979 per volontà dei nostri, Michele e Marina decisero di cambiare vita andando via da Milano.