Rimini condannato al girone di ferro Tra il Giovane Diavolo e tante big

(Di sabato 29 giugno 2024) Due retrocesse, tre neopromosse e il Milan Futuro. Ilda ieri può iniziare a guardare negli occhi le prossime avversarie in campionato. Molte i biancorossi le conoscono già. Dodici per la precisione e sono quelle che, insieme al, abitavano ilB anche la scorsa stagione. Ci sono, come ampiamente previsto, Arezzo, Gubbio, Lucchese, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro. Tutti ‘nemici’ conosciuti e tra i quali molti storici. Niente derby per il, ma resta il derby non derby con la Vis decisamente sentito dal popolo biancorosso. Poi, dicevamo, ci sono le retrocesse dalla B Ascoli e Ternana. Marchigiani e umbri vanno così a impreziosire il lotto delle blasonate, già ricco nelB nel quale Entella, Perugia, Spal e Pescara proveranno ancora una volta a essere protagoniste.