Euro-disastro Italia umiliata dalla Svizzera Spalletti nel mirino | Sul futuro

(Di sabato 29 giugno 2024) Ritorno amaro a Berlino. L'è fuori da2024,e battuta 2-0negli ottavi di finale al termine di un match dominato dagli elvetici. Partita da incubo per la squadra del Ct Luciano, mai pericolosa nel primo tempo, incapace di reagire al gol del vantaggio di Freuler ma capace di prenderne un altro dopo meno di 25" a inizio secondo tempo da Vargas che chiude i giochi. Più che unpeo, unflop per la Nazionale che abdica il titolo conquistato a Wembley nel 2021 lì dove aveva conquistato il Mondiale del 2006. La speranza di una svolta dopo il gol qualificazione di Zaccagni all'ultimo respiro della terza partita del girone contro la Croazia svanisce in pochi minuti. "Il gol del secondo tempo ci ha tagliato le gambe e anche se siamo rimasti nella loro metà campo siamo stati poco incisivi", ha affermato a caldo, che ha sottolineato poi come a fare la differenza sia stata la diversità di "ritmo" e che "per troppi condizionamenti" l'"oggi non è in grado di fare più".