Allarme caldo in Italia | oggi bollino arancione 17 città sotto osservazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Continua l’in: per la giornata diè previsto un, 17 le. L’sta affrontando una delle sue ondate di calore più intense degli ultimi anni, con 17chehanno ricevuto il, simbolo di un’allerta meteo che preannuncia temperature elevate e possibili rischi per la salute pubblica. Questa situazione metereologica estrema sta mettendo a dura prova la popolazione e le infrastrutture del Paese, richiamando l’attenzione sulle misure di prevenzione e sui comportamenti da adottare per mitigare gli effetti negativi del. Meteo,per la giornata di– notizie.comLeinteressate dall’allertasono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.