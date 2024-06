Transizione ecologica Benevento ai vertici delle piccole province con meno di 300mila abitanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNellaBologna è al primo posto tra le aree metropolitane, seguita da Firenze e Torino, con Reggio Calabria, Palermo e Catania a chiudere la classifica. Lo dice il secondo rapporto sullaprodotto dal Censis con la collaborazione di Green&Blue, che segue la prima edizione pubblicata nel 2022. Presentato durante il Green&Blue Festival del content hub Gedi, il rapporto mostra il processo dielaborato attraverso interviste e una metrica esclusiva: il Green&Blue Index, un indice declinato per tutte le 107italiane, aggregate fra loro per dimensione. Tra lecon più di 500milaresta in testa Bolzano, già al primo posto nel rapporto 2022, con alle spalle Trento e Vicenza, in fondo ledi Udine e Lecce.