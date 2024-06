Tour letterari per celebrare la Giornata del Libro

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ci sono molti modi per viaggiare, e uno di questi è la letteratura. I grandi amanti della letteratura o dei libri sanno che essere trasportati in altri luoghi, vivere avventure emozionanti o torride storie d’amore è possibile se c’è una storia ben raccontata in cui chiunque può identificarsi. In occasione dellaInternazionale del, Civitatis presenta cinqueper godere di alcune destinazioni emblematiche che sono servite da ispirazione per creare grandi operee. In una località della Mancia… Se c’è un’opera della letteratura spagnola riconosciuta in tutto il mondo, questa è “L’ingegnoso hidalgo, Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes. Il raccontoo narra le imprese di un cavaliere e del suo fedele scudiero, il cui viaggio si svolge attraverso quasi tutta la Castiglia La Mancia.