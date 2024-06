Organizza una spedizione punitiva per sfregiare Martina condannato l’ex fidanzato della donna

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arriva giustizia perMucci, la ragazza che venne picchiata e sfregiata in un raid punitivo:. E’ arrivata la sentenza per l’aggressione aMucci (credits @Today) – Ilcorriereicitta.comDopo oltre un anno di udienze,Mucci vede giustizia. In queste ore è arrivata la sentenza del giudice, che condanna a nove anni di reclusione EL. Secondo la sentenza del giudice, e come dimostrarono le indagini del Tribunale di Prato, l’uomo organizzò un raid punitivo contro la ragazza. Una vendetta atroce e di un’inaudita violenza, considerato come lanell’aggressione venne anche gravemente sfregiata al viso. La sentenza sull’agguato aMucci Il giudice ha sentenziato nove anni per EL, che dovrà scontare gli arresti domiciliari per il prossimo futuro.