LIEVE è il nuovo album dei SANDFLOWER fuori il 7 giugno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo l’uscita dei singoli “Abbatti le mura” e “Porta per l’inferno”, usciti rispettivamente il 12 aprile e il 17 maggio, venerdì 7è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “”, ildei. Andiamo a conoscere i temi dell’e la tracklist.il 7l’dei, “” Da venerdì 72024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings), ildei. Cosa rappresenta “”? “”, il terzodei, raccoglie riflessioni e impressioni sui nostri tempi, affrontando tematiche relative alla condizione umana. Il disco incorpora spunti su ciò che siamo, ciò che ci circonda e ciò che abbiamo sperimentato dopo un periodo di isolamento forzato.