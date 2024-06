Il Parlamento europeo | che cos’è come funziona che poteri ha

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota in Italia per eleggere i nuovi membri del, l’istituzione dell’Ue che rappresenta i cittadini dei 27 Paesi membri. Ma chee cheha esattamente quest’istituzione? Ve lo spieghiamo qui, in modo semplice ma esaustivo. Dal sogno federalista alla realtà L’idea di dotare l’Ue di un’assemblea di rappresentanza del volere dei cittadini nasce fin da quando vede la luce, nel dopoguerra, il progetto d’integrazione europea. Agli inizi però – il primo “esperimento” dal 1950 è quello della Comunità economica del carbone e dell’acciaio (Ceca) – si tratta solo di un’Assemblea parlamentare, formata da rappresentanti dei Paesi fondatori e conesclusivamente consultivi.