Gelmini nel Sannio per Azione | Puntiamo al 5% Il nostro progetto proseguirà anche dopo le elezioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Maria Stella, Senatrice di, nelper un’iniziativa elettorale per le Europee, per sostenere la candidatura di Gigi Casciello e Barbara Preziosi. Ad accompagnarla Luigi Bosco e Vizzi Sguera, rispettivamente segretari del partito di Carlo Calenda in Campania il primo e in provincia di Benevento l’altro. “Siamo qui a Benevento ed abbiamo fatto un tour con Luigi Casciello molto lungo in questa regione per ribadire innanzitutto l’importanza delleEuropee dell’8 e 9 giugno 2024, e per dire che il processo di allargamento dicontinua. Noi vogliamo essere il Centro e soprattutto abbiamo a cuore il futuro di questo paese”. Un messaggio chiaro ed inequivocabile, soprattutto all’indomani di una vigilia elettorale fibrillante che ha vistoed in particolare il suo leader maximo, Carlo Calenda, protagonista di un dibattito acceso che ha coinvolto Stati Uniti d’Europa edil Sindaco di Benevento Clemente Mastella.