L' arte della gioia | Tecla Insolia è il più grande nuovo talento del cinema italiano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 2 giugno 2024) "È importantissimo portare avanti anche lo scorretto": intervista a, protagonista de L', serie Sky Original diretta da Valeria Golino, tratta dall'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza. In sala il 30 maggio con la P1 e il 13 giugno con la P2. Il Festival di Cannes 2024 è stato molto importante per l'Italia: è infatti sulla Croisette che sono sbocciati due nuovi grandi talenti del nostro. Una è l'esordiente Celeste Dalla Porta, scelta da Paolo Sorrentino per Parthenope, l'altra è. Se leggendo questo nome avete pensato "e chi è?!", sappiate che non è semplicemente la protagonista de L', serie Sky Orginal diretta da Valeria Golino tratta dall'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, ma, ci assumiamo la responsabilità di queste parole, anche il piùgiovaneche abbiamo in questo momento per quanto riguarda la recitazione.