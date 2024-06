Corriere dello Sport – Mourinho al Fenerbahce perché potrebbe affrontare subito la Roma

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 2 giugno 2024) 2024-06-01 14:22:17 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del– «Non mi diverto quando non lavoro, quelli che parlano di anno sabbatico mi deprimono». Parole di, uno che non poteva certo rimanere senza panchina troppo a lungo. Sono già più di quattro mesi, da quando ha lasciato, che si sente un leone in gabbia, in attesa dell’occasione giusta per tornare a ruggire. E l’occasione è arrivata: il suo agente Mendes è a Istanbul e ha concluso l’accordo con il Fenerbahçe, una delle squadre più titolate della Turchia, per un contratto biennale.alpuò incontrare laL’ufficialità dovrebbe arrivare la settimana prossima,prima il club deve chiudere la questione relativa al prossimo presidente: i due candidati sono l’attuale Ali Koc e lo sfidante Aziz Yildirim, ed entrambi hanno promesso l’arrivo dial posto di Kartal in caso di elezione, che verrà decisa il 9 giugno.