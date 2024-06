Atalanta successi ed equilibrio finanziario | sarebbe quarta nello scudetto del bilancio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024) Non avrà vinto lodel, ma poco ci manca. In attesa di scoprire quale sarà la posizione finale in classifica dell’, che con una vittoria nel recupero contro la Fiorentina di domenica 2 giugno scavalcherebbe la Juventus al terzo posto, i nerazzurri sono già certi di essere lasquadra in Serie A con la percentuale di debito più basso rispetto ai propri ricavi. A dirlo è una rielaborazione dei dati contenuti nei conti societari, aggiornati al 30 giugno 2023, delle 20 squadre della massima serie fatta da Milano Finanza, dalla quale emerge una graduatoria quasi completamente ribaltata rispetto a quella stilata in base ai risultati ottenuti sul campo. Al primo posto ciinfatti la Fiorentina, con un debito pari al 52,9% dei suoi ricavi, seguita dall’Empoli, con il 54,9%.