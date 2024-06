Argurio il nome caldo per ricoprire la carica di direttore sportivo I ragazzi dorici premiati in Emilia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Nel giorno in cui la formazione Primavera biancorossa viene premiata e festeggiata a Reggio, in occasione del torneo "Il calcio è la mia vita" organizzato dalla Lega Pro – presente anche l’amministratore delegato dorico Roberta Nocelli – il nuovodell’Ancona sembra molto più vicino. Non solo perché ogni giorno che passa accorcia i tempi rispetto alla sua ufficializzazione, ma anche e soprattutto perché da ieri sembra circolare ilgiusto. Che corrisponderebbe, infatti, a quello di Christiandel Novara, società che nel girone A s’è salvata ai playout contro il Fiorenzuola. Potrebbe essere davveroil nuovodell’Ancona: nei prossimi giorni se ne saprà di più.