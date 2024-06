Atalanta-Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla La Dea cerca il terzo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Ancora una partita da vincere per l’che domani, nel recupero contro lain programma alle 18 al Gewiss Stadium, cercherà di mettere la ciliegina delsulla torta ricchissima di una stagione perfetta, con il trionfo in Europa League, la finale di Coppa Italia e la qualificazione in Champions conquistata con due giornate di anticipo.Tanta roba già così, ma una quota 72 renderebbe tutto ancora più perfetto. Senza dimenticare che tra ile quartoc’è una differenza in termini di introito economico: 3,5 milioni per la terza classificata, 1,7 per la quarta. La Dea ci tiene algià raggiunto per tre volte di fila dal 2019 al 2021. All’indomani della finale di Dublino, al rientro dall’Irlanda, Gasperini aveva messo subito al lavoro la squadra chiedendo a tutti un ultimo sforzo per migliorare ulteriormente la quinta posizione in classifica.