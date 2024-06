300 | il film di Zack Snyder diventa una serie tv ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 1 giugno 2024) Un nuovo adattamento per lo schermo (piccolo, stavolta) di 300 è in fase di sviluppo iniziale da parte di Warner Bros. Television. Stando a quanto riportato da Variety, i dettagli esatti della trama sono ancora in fase di definizione, ma le fonti dicono che lo show si collocherebbe come prequel deldel 2006. Nessuno sceneggiatore o piattaforma sono attualmente collegati al progetto. Gli accordi sono ancora in fase di negoziazione, ma, che ha diretto e co-sceneggiato 300, è in trattative per dirigere e produrre esecutivamente la. Deborah, produttrice esecutiva di 300, sarebbe tornata con la sua etichetta di produzione insieme a quelle di, Stone Quarry, Wesley Coller di Stone Quarry. Anche Gianni Nunnari, Mark Canton e Bernie Goldmann, tutti produttori del, sono in trattative per tornare.