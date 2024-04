Mountain Bike | domani a Prato la sfida dei biker nell' attesa Da Piazza a Piazza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 - C’è animazione già oggi al Villaggio allestitoa zona di via Bisenzio adove vengono consegnati i pacchi gara ai concorrenti, e il conto alla rovescia prima del via sta per finire. Le due società di riferimento l’Avis VeragEst e la Top Race di Montemurlo, sono state attivamente impegnate per organizzare la 35^ edizione “Da” la classica nazionale diin programma perdomenica 21 aprile a. Per ir che vanno per la maggiore un appuntamento da non mancare quello pratese con ritrovoa zona di Viale Galilei e via Bisenzio, inserito nel circuito “Rampitek Series” con ...