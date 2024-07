Il profilattico non va di moda ragazze e ragazzi lo usano poco | allarme malattie sessuali – LA VIDEOINCHIESTA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “No, io ilnon lo uso mai, non mi serve”. “Ma perché mi fido di chi ho davanti”. Il sesso sicuro? Non è di, è scomodo. A prevaricare la paura di contrarresessualmente trasmissibili è l’ansia di consumare il piacere senza pensare alle conseguenze.importa, allora, che – sono dati ufficiali – siano “in grandissimo aumento le infezioni come Hiv, gonorrea, sifilide e clamidia”. Il preservativo, se non c’é al momento,importa. E’ quanto emerge da una inchiesta dell’Adnkronos sull’uso deltra i giovani. In tanti lo, ma in troppi nemmeno li acquistano, con il beneplacito delle partner, più preoccupate da una gravidanza inattesa e maggiormente propense a controlli, se necessari, a posteriori.