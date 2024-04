Serie D giornata 35 | vittoria per le prime 4 | quasi condannato il Castrovillari

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 15 aprile 2024) Prosegue inarrestabile la marcia del Trapani , per nulla pago dellagià matematica. Granata che fanno la voce grossa anche a Portici . Netta affermazione, per 5-0, grazie alle reti di Marigosu nel primo tempo, Bollino, Montini, Samake e Kragl nella ripresa. Ritorna a sorridere il Siracusa , in casa contro il, azzurri che la spuntano per 3-1 con i ritorni al gol di Alma, Russotto...