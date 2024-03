Il Papa a Venezia | il Comune stanzia 500mila euro per una visita di mezza giornata

Bergoglio ha ridotto le trasferte all’estero ma ha già in programma tre visite italiane a aprile, maggio e luglio in luoghi dove affronterà questioni come le ... (repubblica)

Venezia - Fingersi ospite di un albergo e ottenere così il qr-code per entrate a Venezia gratis, anche nei giorni in cui scatterà il contributo d'accesso, pur ... (ilgazzettino)

Cerimoniale per 5 ore di Papa Francesco, il Comune di Venezia stanzia mezzo milione: Mezzo milione di euro. Tanto costeranno alle casse della comunità Veneziana le cinque ore della solenne visita a Venezia di Papa Francesco, atteso il 28 aprile, prima al padiglione dello Stato del ...nuovavenezia.gelocal

Tutti i fedeli che andranno a Venezia il 28 aprile per vedere il Papa dovranno pagare 5 euro: I pellegrini che arriveranno a Venezia il 28 aprile prossimo per la visita che Papa Francesco farà alla Biennale d'Arte dovranno pagare obbligatoriamente una tassa d'ingresso di ...ilmessaggero

Il Papa, l’Aids e lo scandalo della Biennale. La Nuova in mostra in Brasile: La locandina del 25 maggio 1990 presente all’esposizione “Art is not enough” del collettivo americano Grand Fury, oggi al Museo d’arte di San Paolo. Ecco cosa ...nuovavenezia.gelocal