Agenti aggrediti | fumogeni e caos in centro | raid degli antagonisti per liberare un immigrato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Violenza a Torino: nel mirino una pattuglia della Polizia, assaltata dagli. Il loro obiettivo?un marocchino che stava per essere condotto in undi rimpatrio in Lombardia per essere espulso dall'Italia. Un vero e proprio, avvenuto nel pomeriggio di fronte agli uffici della Questura del capoluogo piemontese. A passare all'attacco un gruppo di autonomi e anarchici che prima ha circondato l'auto della polizia, provando ad aprirne le portiere, per poi colpita poi a calci a pugni. A quel punto altrisono intervenuti e hanno bloccato gli aggressori, fermandone quattro di loro. Nei tafferugli un poliziotto è rimasto ferito. Con il lorogli, come detto, volevanol'uomo, che era stato fermato ...