Tajani | La Lega contro Mattarella? Chiedere le sue dimissioni non ha senso Le posizioni antieuropeiste danneggiano l’Italia

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Noi siamo europeisti, siamo italiani ed europei. Avere una posizione antieuropeista significa fare danni ale non condivido il linguaggio usato nei confronti del presidente della Repubblica,. Si può dissentire ma esprimo la mia solidarietà, perchélenon ha alcun”. Così il ministro degli Esteri Antoniosottolineando che non sa se Meloni e Salvini si sono parlati e che lui “non ho parlato con nessuno”. “Europeista non significa non essere buoni italiani – ha aggiunto – D’altronde il primo grande europeista della storia è stato Dante Alighieri. Il diritto europeo è figlio del diritto romano, la prima moneta unica è stata la moneta dell’impero romano, quindi…”. “Negare l’Europa – ha concluso, sottolineando che‘non ha detto nulla di strano’ – significa negare noi stessi, la nostra identità e la nostra storia.