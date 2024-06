Guerra in Ucraina Zelensky accusa Pechino | Strumento nelle mani di Putin

Fonte : ildifforme di 3 giu 2024

Articolo pubblicato lunedì 03 Giugno 2024, 13:03 Volodymyr Zelensky ha deciso di abbandonare qualsiasi tipo di cautela diplomatica e accusa apertamente la Cina di essere “strumento nelle mani di Putin” per far fallire il vertice per la pace in programma fra due settimane in Svizzera.

