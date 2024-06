TennisParigi | Jasmine Paolini ai quarti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 3 giugno 2024) 13.06approda aidel Roland Garros. E' la prima volta che la toscana raggiunge questo livello in un torneo dello Slam. Agli ottavi ha superato 4-6 6-0 6-1 la russa Elina Avanasyan (n.70 Wta). Perso il primo set, larisponde con sette giochi di fila vinti e un percorso quasi netto che la porta a chiudere il match in 1h56'. Ora per la n.15 Wta c'è l'incrocio con la kazaka Elina Rybakina, n.4 del seeding.