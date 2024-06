Fonte : periodicodaily di 3 giu 2024

Il risultato ottenuto con la terapia al bersaglio osimertinib è fra(Adnkronos) – Una riduzione superiore all'80% del rischio di progressione di malattia o di morte nei pazienti con un tumore al polmone aggressivo in fase avanzata, la forma non a piccole cellule (Nsclc) di stadio III non asportabile e con mutazione del gene Egfr.

Tumore al polmone cura e sopravvivenza | con terapia target -84% rischio morte