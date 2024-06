Tumore al polmone avanzato una cura riduce il rischio di morte dell' 84%

Fonte : feedpress.me di 3 giu 2024

Un passo avanti importante per migliaia di pazienti: la terapia target con la molecola osimertinib ha ridotto il rischio di progressione di malattia o di morte dell’84% in soggetti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) di.

