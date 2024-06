Fonte : orizzontescuola di 3 giu 2024

L'articolo Prof di matematica organizza gita al Cern solo per i più bravi, ma l’Istituto invita tutti gli altri A Piacenza, una professoressa di matematica di una scuola media ha deciso di organizzare una visita al Cern di Ginevra per sei studenti, selezionati in base ai loro risultati scolastici.

