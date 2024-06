Colpito da un infarto mentre suonava Il tempo di morire un chitarrista salvato dai medici tra il pubblico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Di giorno in ufficio per le Ferrovie dello Stato Italiane, di serascatenato sul palco assieme ai suoi amici musicisti per dare libero sfogo al suo primo amore. Il levantese Fabio Alinovi con la sua band Five Dot Eight era impegnato per un concerto sabato scorso, a Porto Mirabello (La Spezia), all’interno della rassegna Mirabello Summer Events. Durante la performance però qualcosa è andato storto. Sulle note de “Ildi” di Lucio Battisti, Allinovi si è accasciato sul palcoscenico. Come ha riportato La Nazione, per fortuna Alinovi è stato soccorso subito daipresenti tra ildel porticciolo con il massaggio cardiaco. Dopo mezz’ora di rianimazione ilsi è ripreso col sollievo dei presenti e dei colleghi e amici musicisti Barbara Frisieri e Rodolfo Giangaré (cantanti), Claudio Manganelli (batterista), Diego Magi (bassista) e Emiliano Montagnani ().