Tomic litiga con la fidanzata l' influencer Keely Hannahe e si ritira | Sei risultata positiva al Covid oggi! Non è vero!

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bernard, l'ex numero 17 al mondo del tennis nel 2016, ha recentemente creato scalpore nel mondo del tennis per un episodio piuttosto insolito durante il Little Rock Open in Arkansas , un torneo del circuito ATP Challenger. Attualmente classificato al 247° posto dopo essere precipitato fino all'825° a causa di vari problemi personali e comportamentali,ha abbandonato il match contro il.