Highlights Paolini-Avanesyan 4-6 6-0 6-1 ottavi Roland Garros 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ilcon glidi, incontro valevole per glidi finale del(terra battuta). In rimonta, ma dominando il secondo e terzo set, Jasmine conquista il risultato forse più prestigioso della sua carriera: per la prima volta è nei quarti di finale di una prova del Grand Slam. Ora affronterà la kazaka Elena Rybakina, ex vincitrice di Wimbledon e n°4 al mondo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI GLIDI4-6 6-0 6-1,) SportFace. .