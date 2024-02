Capanno da caccia come ristorante Il Comune | l’edificio verrà demolito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilvenatorio trasformato in. Lo ha stabilito ildi Bucine attraverso una apposita ordinanza, che obbliga a rimuovere entro 90 giorni i manufatti oggetto dell’abuso edilizio e a pagare una sanzione pecuniaria di mille euro. In caso di inottemperanza, l’areaacquisita daldella Valdambra. L’episodio singolare salì agli onori della cronaca nel dicembre scorso, quando un gruppo ditori finì nei guai per aver edificato tra le colline di Bucine unriservato a clienti selezionati, anziché un depositoindicato nelle pratiche presentate agli uffici comunali. Furono i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Arezzo, nel corso ...