Lavatrice, come eliminare l’acqua dal cassetto dell’ammorbidente

(Di sabato 24 febbraio 2024) Laè ormai un elettrodomestico indispensabile, che ci consente di risparmiare tantissimo tempo e di ottenere un bucato perfetto senza alcuna fatica. È però importante fare un po’ di manutenzione, affinché l’elettrodomestico sia sempre in condizioni ottimali per funzionaresi deve. Può infatti capitare di riscontrare piccoli problemi o anomalie che, a lungo andare, possono causare malfunzionamento. Ad esempio, vi è mai successo di trovare delnel, alla fine di un lavaggio? Potreste non prestare grande attenzione a questo dettaglio, ma è meglio risolvere subito il problema. Vediamo perché succede e cosa fare quando la vaschettasi riempie d’acqua. Vaschetta...

