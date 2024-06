Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

Le leghe europee sono allarmate: la FIFA sta ragionando per ridurre tutti i campionati a 18 squadre e 34 partite Il Sun lancia l’allarme in tutti i campionati europei: la FIFA è pronta ad una riforma dei campionati per ridurli a 18 squadre.

I campionati europei lanciano l’allarme | la FIFA li vuole tutti a 18 squadre