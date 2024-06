Sport invernali | morti il ventenne Jean Daniel Pession e la fidanzata Elisa Arlian

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 1 giugno 2024) Il mondo degliitaliani è in lutto. In un incidente di montagna sopra Champoluc (Aosta) è morto, 27 anni, componente della squadra di Coppa del mondo. Insieme aè morta anche la, maestra di sci di fondo. I due hanno perso la vita mentre erano impegnati nella scalata lungo la cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion. Sono stati avvistati dall’equipaggio dell’elicottero della Guardia di Finanza dotato di apparecchiatura per il rilevamento di segnale di telefonia mobile e recuperati, senza vita, lungo la parete nord. Il medico ha constatato il decesso. Le ricerche erano partite dalla segnalazione di non rientro e hanno richiesto l’impiego di tre elicotteri: SA1, SA3 (con equipaggio misto Soccorso Alpino/Vigili del Fuoco) e Guardia di Finanza.