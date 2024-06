L' Eredità che pagliacciata è? | il montepremi scatena le polemiche

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) È stato Lorenzo il campione della puntata de L'andata in onda questa sera su Rai 1. Il concorrente è arrivato alla fase finale del gioco con 130mila euro. Poi, però, dopo vari dimezzamenti, la cifra è scesa a "soli" 4.063 euro. Le parole tra cui trovare un filo conduttore erano invece "persona", "prossimo", "prova", "medico" e "iniezione". Il concorrente, allora, ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola "studio" sul cartoncino. Peccato, però, che la risposta corretta fosse un'altra: "fiducia", come spiegato dal conduttore del game show, Marco Liorni. Il campione, insomma, è andato via a mani vuote. Cosa che era successa già ieri, nella puntata di venerdì 31 maggio, a un altro campione, Sergio. Quest'ultimo, arrivato alla ghigliottina per l'ennesima volta, purtroppo non è riuscito a portare a casa ildi 42.