Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

Kloppo is. Il Borussia Dortmund nella finale di Champions League di Wembley avrà un tifoso d’eccezione in più: è l’ex tecnico Jurgen Klopp Il Borussia Dortmund tra meno di un ora scenderà in campo per la finale di Champions League contro il Real Madrid e per l’occasioni avrà sugli spalti un tifoso d’eccezione: Jurgen Klopp.

Borussia Dortmund a Wembley un tifoso d’eccezione | c’è Jurgen Klopp – VIDEO