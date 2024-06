Meloni scherza percentuali ad Europee? Neanche sotto tortura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) "Allevorrei confermare il dato delle politiche. Una percentuale? Non lo dico, sono scaramantica". Così la presidente del Consiglio, Giorgia, parlando con i cronisti nel corso del ricevimento nei Giardini del Quirinale in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. La premier conferma di aver chiuso con il comizio di oggi di Roma gli eventi elettorali: "Ho finito la mia campagna elettorale. Ho fatto l'apertura con la conferenze a Pescara e l'evento di oggi. Poi magari ci sarà qualche intervista". .