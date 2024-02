Castelnuovo di Porto | furto in tabaccheria preso uno della “banda del buco”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Agenzia Nova) – Nella notte del 14 febbraio 2024 tre persone, con volto travisato, si sono introdotte in unasituata sulla via Flaminia nel Comune didi, trafugando sigarette e “Gratta&Vinci” per un valore di circa 20.000 euro. Per compiere ilsi sono serviti di un piccone, praticando unnel soffitto dell’esercizio commerciale, facendo accesso e agendo indisturbati. Durante le fasi finali del colpo, pero’, una pattuglia dei carabinieristazione di Riano, nel corso del normale servizio di prevenzione e repressione dei reati, ha intravisto il nebbiogeno del sistema di sicurezza del locale ed e’ intervenuta per una verifica. L’arrivo dei militari ha messo in fuga i tre che, portando al seguito parterefurtiva, ...