Il retroscena sull'esonero di Mihajlovic e cosa ha fatto il Bologna. Non ci gira intorno, Arianna Mihajlovic. Quando Sinisa fu esonerato per lasciar spazio a Thiago Motta , non la prese affatto bene.

Arianna Mihajlovic: “Il Bologna ha pagato lo stipendio a Sinisa anche dopo la sua morte. Un gesto straordinario” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mihajlovic se ne è andato il 16 dicembre 2022 . Era sotto contratto con il club rossoblù fino al giugno 2023. La moglie sarà in tribuna domenica per Lazio-Bologna Leggi tutta la notizia su repubblica (Di venerdì 16 febbraio 2024)se ne è andato il 16 dicembre 2022 . Era sotto contratto con il club rossoblù fino al giugno 2023. La moglie sarà in tribuna domenica per Lazio-

