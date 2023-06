Berlusconi | da Arcore a villa Certosa in Sardegna alle dimore di Antigua | tutto il patrimonio immobiliare di Silvio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Giusto tre anni fa, a fine giugno del 2020,morto oggi aveva detto addio a palazzo Grazioli, sua residenza romana e storica sede di Forza Italia (per oltre vent'anni) per trasferirsi ...

, Villa San Martino , uno splendido casale immerso nel verde della Brianza ad una ventina di chilometri dal centro di Milano, la residenza del presidente Silvio. Un luogo dove sono ...... dovrebbe trattarsi di 'Villa Marià, la magione di Rogoredo di Casatenovo, in provincia di Milano (situata a pochi chilometri da), dove per un certo periodoha vissuto con la ex ...... nella palazzina di via Rovani, che fu la prima roccaforte diai tempi in cui Fi era ...dal Tribunale di Sorveglianza lombardo un permesso per poter passare una serata lontano da, ...

È morto Berlusconi, il leader arci-italiano che ha inventato il populismo la Repubblica

Silvio Berlusconi con la maglia del Milan, da presidente Se n’è andato un protagonista della nostra storia. Ha dominato la politica, l’economia e perfino il gioco del calcio, in Italia ...«Quanti anni hai, piccolina». «Sette». «Sai, io alla tua età ne avevo solo cinque», disse a una bimba Silvio Berlusconi giunto a Milanello, il ...