Lite nel Frusinate - muore accoltellato

(Di domenica 19 maggio 2024) 21.35 Un uomo di 42 anni è stato ucciso con una o forse più coltellate all'addome sferrate al culmine di unaavvenuta a Villa Latina (Frosinone). Soccorso, l'uomo è stato portato in ospedale a Sora dove è morto nonostante i tentativi dei medici di contenere la ferita. Sul posto stanno operando i carabinieri del Reparto Operativo di Frosinone e delle compagnie di Cassino e Sora per ricostruire l'accaduto e identificare l'assassino.

Litiga col vicino e lo accoltella: choc in un condominio di Spresiano. Ferito un 49enne, aggressore fermato dai carabinieri - Litiga col vicino e lo accoltella: choc in un condominio di Spresiano. Ferito un 49enne, aggressore fermato dai carabinieri - SPRESIANO (TREVISO) - La lite fra vicini finisce a coltellate. Aggressione choc stasera, 18 maggio, in un condominio di via Lazzaris, a Spresiano: un 49enne italiano è finito ...

Lite in un chiosco bar di Cuglieri tra due avventori: un ferito non grave - lite in un chiosco bar di Cuglieri tra due avventori: un ferito non grave - Trasportato in ospedale con l’elisoccorso a Sassari pur essendo in codice giallo. A colpirlo un compaesano con il quale stava bevendo prima che la discussione degenerasse ...

IL TRIANGOLO«Fedez ha smesso di seguire - IL TRIANGOLO«Fedez ha smesso di seguire - La storia d'amore di Chiara Ferragni e Fedez potrebbe anche essere giunta al capolinea, ma sono molti i retroscena che stanno venendo a galla negli ultimi giorni, come il presunto flirt ...