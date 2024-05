Colpi d’arma da fuoco contro una donna sulla statale Adriatica

(Di domenica 19 maggio 2024) Ravenna, 19 maggio 2024 – Drammatico episodio nella prima serata di oggia Savio. Unaè stata raggiunta dadi arma daall'altezza della Cava Manzona Vecchia, teatro dell’omicidio del metronotte Salvatore Chianese il 29 dicembre 2015. Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno trasportato lad’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Sono intervenuti anche i carabinieri che avranno il compito di ricostruire quanto accaduto. Stando alle prime informazioni, lasarebbe stata raggiunta da alcunidi arma daalle braccia e non sarebbe in pericolo di vita.

