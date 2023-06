Can Yaman | lo sfogo contro le voci sulle sue presunte fidanzate

(Di sabato 10 giugno 2023) Can, ora che gli è attribuita un'altra relazione dopo la fine di quella con Diletta Leotta, ha affidato a una storia Instagram losu questeche inventano sue relazioni inesistenti...

Così. L'attore stanco delle continue illazioni ha voluto chiarire una volta per tutte la sua relazione sentimentale smentendo lo scoop lanciato da Dagospia che lo dichiarava fidanzato con Giorgia ...Nel gennaio del 2021, invece, Diletta è stata fotografata per la prima volta al fianco dell'attore turco. I due sembravano molto innamorati , ma dopo qualche mese la storia è naufragata. ...: 'Fidanzata inventata, quando ne avevo una (Diletta Leotta) fatto di tutto per rovinare la storia'non è più single, la nuova (presunta) fidanzata dopo Diletta Leotta è sempre ...

Can Yaman contro il gossip: «Fidanzate inventate. Quando ne avevo una vera avete fatto tutto per rovinarla» Vanity Fair Italia

Sebbene nei nostri occhi probabilmente ci siano ancora impresse le immagini che raccontano la storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta, in realtà la coppia si è detta addio da già due anni lascia ...Emerge finalmente la verità sulla rottura tra Diletta Leotta e Can Yaman: l'attore turco ha scatenato fulmini e tempeste sui social.