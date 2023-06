Ultime Notizie – “Italia non sarà centro raccolta”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il Consiglio Ue ha trovato un accordo con un “largo sostegno” sulla posizione negoziale su due regolamenti chiave del patto Ue sull’asilo e le migrazioni, che andranno ora negoziati con il Parlamento. Lo annuncia la presidenza svedese dell’Ue, a Lussemburgo, per bocca della ministra per le Migrazioni, Maria Malmer Stenergard, subito dopo il voto. Secondo fonti diplomatiche, il voto sulla posizione negoziale del Consiglio ha visto l’astensione di sei Paesi membri: Polonia, Ungheria, Slovacchia, Lituania, Malta e Bulgaria. L’ha votato a favore. “L’accordo trovato dagli Stati membri sulle nuove regole sulle migrazioni è una buona notizia”, afferma via social la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. “Il Parlamento Europeo accoglie con favore questo progresso decisivo ed è pronto a iniziare i negoziati immediatamente per raggiungere un accordo prima ...

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella , al fine di consentire la regolare iscrizione del Benevento Calcio al prossimo campionato di Lega Pro ha deliberato il via libera alla ...Secondo leprevisioni meteo , l'Italia resta infatti nella morsa di temporali e grandine : un'insidiosa area di bassa pressione continua a stazionare sulla penisola e ce la lasceremo alle ...

Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi, tra cui anche quelli legati alla Lazio in orbita calciomercato.Domenica si sono giocate le gare di andata delle semifinali playoff di Serie C, con il pari tra Foggia e Pescara che lascia tutto aperto in vista del… Leggi ...