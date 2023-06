Lo so | ho un problema Maldini | la frase rivelatrice alla moglie | addio-Milan | ora tutto torna

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Impossibile spiegare a parole chi sia Paoloper il, la sua storia e i suoi tifosi. Più facile, forse, spiegare chi è Paoloper Paolo: un insieme di inderogabili principi etici, morali, professionali. Nel suo licenziamento in tronco, deciso dal patron americano Gerry Cardinale, che con RedBird controlla il club, potrebbe aver avuto un peso non irrilevante il carattere duro, spigoloso, poco disposto ai compromessi dell'ex capitano e bandiera rossonera. Già un anno fa, al momento di trattare su un rinnovo di contratto che sembrava scontato visto lo scudetto vinto da pochi giorni, l'ormai ex responsabile dell'area sportiva delaveva faticato non poco nel raffrontarsi con il nuovo proprietario. Chiedeva investimenti consistenti per far fare il salto di qualità ...

Si è spostato il, sperando di risolverlo, facendo sì chemetabolizzasse l'idea di RedBird, ma non è successo. Anzi, ha chiesto di più e così è esploso il caso. Credo che la decisione ...Un nodo purtroppo che identificacomee non risorsa. Il Milan è la squadra in Serie A che al netto di spese/entrate è quella che ha fatto uscire più soldi dalle tasche societarie. ...La terza considerazione è che ildi Pioli è stata una difesa di livello molto inferiore e visto chegli ha dato in Thiaw in più, entrato molto in ritardo, ma meglio rispetto ad altri ...

Milan, cosa c'è dietro l'addio di Maldini e Massara: il problema Pioli ... Open

Facciamo il punto della situazione in casa Milan, dopo gli addii di Maldini e Massara, con Jacobone intervenuto ai microfoni di CM.IT ...Blog Calciomercato.com: Una premessa è doverosa. Maldini, anche se appare come una frase fatta, è il Milan. Non ricordo una famiglia, non un uomo solo, una ...