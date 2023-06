Ma subito | cercando di infilarle nel reggiseno delle proteine nobili

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 giugno 2023) Non solo Sex And The City. Venticinque anni fa cominciò anche Will & Grace, in onda sulla NBC per 8 stagioni e poi per altre tre dopo 11 anni di stop. New York, set della storia di Will, avvocato gay, e della sua amica Grace, designer di interni, sta festeggiando in anticipo (la serie debuttò il 21 settembre 1998) con una mostra e diversi incontri con cast ed esperti dei media organizzati dal Paley Center (fino al 9 luglio). Will & Grace: vent’anni di successo guarda le foto Leggi anche › Will & Grace: addio a Rosario, ...